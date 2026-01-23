سعر النفط خام برنت يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 23-01-2026

واصل سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح الزوج باختراق مستوى المقاومة 0.6825، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطعات سلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من مكاسب الزوج على المدى القريب ولو بشكل مؤقت.