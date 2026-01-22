- 1/2
- 2/2
تسلم السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم وثيقة عهد وميثاق من كيان الأنصار تؤكد وقوف الأنصار جنبا إلى جنب القوات المسلحة في حرب الكرامة.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد من كيان الأنصار بقيادة السيد أحمد المهدي، والذي أعرب في تصريح صحفي عن سعادته بالعودة لأرض الوطن بعد غياب طويل بسبب الحرب مبينا أن اللقاء جاء لتهنئة قيادة القوات المسلحة على الانتصارات التي حققتها في حرب الكرامة ومساهمتها الكبيرة في إعادة المواطنين إلى ديارهم بعد طرد المتمردين منها.
وأكد المهدي أن السودان سيبقى وطنا عصيا على المؤامرات التي تستهدف أمنه واستقراره .
مؤكداً وقوف كيان الأنصار مع القوات المسلحة من أجل الحفاظ على سيادة ووحدة البلاد.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يتسلم وثيقة عهد وميثاق من كيان الأنصار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.