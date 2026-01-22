البرهان يتسلم وثيقة عهد وميثاق من كيان الأنصار

تسلم السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم وثيقة عهد وميثاق من كيان الأنصار تؤكد وقوف الأنصار جنبا إلى جنب القوات المسلحة في حرب الكرامة.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد من كيان الأنصار بقيادة السيد أحمد المهدي، والذي أعرب في تصريح صحفي عن سعادته بالعودة لأرض الوطن بعد غياب طويل بسبب الحرب مبينا أن اللقاء جاء لتهنئة قيادة القوات المسلحة على الانتصارات التي حققتها في حرب الكرامة ومساهمتها الكبيرة في إعادة المواطنين إلى ديارهم بعد طرد المتمردين منها.

وأكد المهدي أن السودان سيبقى وطنا عصيا على المؤامرات التي تستهدف أمنه واستقراره .

مؤكداً وقوف كيان الأنصار مع القوات المسلحة من أجل الحفاظ على سيادة ووحدة البلاد.

سونا