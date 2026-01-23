سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يجني أرباحه – توقعات اليوم – 23-01-2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب والتي يستعد من خلالها مهاجمة مستوى المقاومة الحالي 158.75، متأثراً بنجاح تصريف للتشبع الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع مكاسبه في الفترة القادمة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.