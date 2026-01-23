الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يجني أرباحه – توقعات اليوم – 23-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-23 02:31AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب والتي يستعد من خلالها مهاجمة مستوى المقاومة الحالي 158.75، متأثراً بنجاح تصريف للتشبع الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع مكاسبه في الفترة القادمة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

