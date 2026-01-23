سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتقدم بتأثير دعم مهم – توقعات اليوم – 23-01-2025

صعد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المهم 2,900$، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليحاول السعر بهذا الارتفاع تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، في ظل استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير.