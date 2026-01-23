- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 23-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-23 02:35AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم قليلاً سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى الدعم الحالي 1.3790، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.