الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 23-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الفرنك يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 23-01-2026 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 23-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 23-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-23 02:35AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم قليلاً سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى الدعم الحالي 1.3790، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يحاول من خلاله تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا