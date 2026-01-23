سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 23-01-2026

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة حركة متقلبة على أداء السعر في المدى القصير، وذلك في ظل هيمنة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج عن تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يحد من قوة هذا الارتفاع ويُبقيه في إطار الارتداد المؤقت.

ورغم هذا الصعود لا يزال السعر يتداول دون مستوى المقاومة المحوري 90,000$، إلا أن الصورة الفنية تحمل بعض الإشارات الإيجابية، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد نجاح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، وهو ما قد يوفر دعماً لتمديد المكاسب خلال الفترة المقبلة حال تحسن الزخم واستقرار التداولات.

بناءاً على ما سبق فطيلة استقرار سعر البتكوين دون سعر 90,000$ فإن توقعاتنا له تميل نحو الهبوط على المدى اللحظي، ليستهدف مستوى الدعم 88,0004.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 88,000$ ومستوى المقاومة 92,000$.

توقعات السعر لهذا اليوم: حيادي