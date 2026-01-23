الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 23-01-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-23 02:27AM UTC

هبط قليلاً سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه القوية في الفترة القادمة، بالإضافة إلى ذلك يحاول الزوج تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولات الزوج أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
