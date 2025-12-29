شاهد بالصور.. الرابر “سولجا” يقتحم مران المنتخب الوطني بالمغرب

فاجأ فنان “الراب”, السوداني, أسامة أشرف, بعثة المنتخب الوطني, الأول لكرة القدم, المشارك في بطولة أمم أفريقيا, بزيارة مفاجئة لمعسكر صقور الجديان. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهرت صور متداولة “الرابر”, الشهير باسم “سولجا”, مع نجوم المنتخب الوطني, بقيادة الغربال, أبوجا, إضافة لرئيس الإتحاد العام, دكتور معتصم جعفر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

