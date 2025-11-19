تنبيه من شرطة أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وبالسرعات المحددة 80 كم / ساعة أثناء تشكل الضباب وترك مسافة أمان كافية وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.

وأكدت أنها تعمل على تنبيه السائقين بالسرعات المتغيرة التي يغطيها الضباب، عبر وسائل تحذيرية هي التنبيهات العاجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمتابعين لحسابات شرطة أبوظبي ورسائل الإنذار المبكر «الرسائل التحذيرية» في المناطق التي تخضع لتفعيل منظومة تخفيض السرعات، ويتم إرسالها عبر الهواتف الذكية مع بدء نزول الضباب الكثيف وشاشات البوابات الذكية على جميع الطرق الخارجية والداخلية واللوحات الإرشادية الإلكترونية على يسار الطريق (الشواخص) وأنظمة الضبط الآلي «تخفيض السرعات» ومنظومة النقل العام «منع سير الحافلات والشاحنات أثناء خفض السرعات في الضباب» و«الإضاءات الملونة» تتمثل في «الأحمر والأزرق» واللون«الأصفر».

ودعت ملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات ومسؤولي توزيع باصات العمال إلى تنبيه السائقين للالتزام بإرشادات القيادة الآمنة أثناء الضباب وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية وذلك حفاظا على سلامة الجميع.