عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية الأرجنتين ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي بابلو كويرنو بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين.
وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي، علاقات الصداقة وأوجه التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وفرص تنميتها في المجالات كافة بما يحقق مصالحهما المتبادلة.
وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته لمعالي بابلو كويرنو بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه إلى العمل معه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بما يدعم خططهما التنموية ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما.

