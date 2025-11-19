شاهد بالصورة والفيديو.. تعلقت بناشط ظل يزورهم في المخيم.. طفلة الفاشر “فطومة” التي نزحت مع أهلها إلى الولاية الشمالية تخطف قلوب المتابعين وصاحب المقطع يصفها بقاهرة الظروف وبلسم الجراح

تصدر مقطع فيديو لطفلة من الفاشر, نزحت مع أهلها لمخيمات أزهري المبارك, بالولاية الشمالية “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر الناشط “وضاح الطاهر”, مقطع فيديو للطفلة “فطومة”, ظهرت وهي متعلقة به بعد أن ظل يحرص على زيارتهم في المخيم. الطفلة “فطومة”, خطفت قلوب المتابعين بروحها الجميلة وبابتسامتها الساحرة, وكتب صاحب المقطع عن الطفلة قائلاً: (” فطومة ” قاهرة الظروف وبلسم الجراح ). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

