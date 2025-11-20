منافسة شرسة في الحلقة الرابعة من “الصوت وبس”… والمقاعد الأخيرة تُشعل التحدّي

دبي - فريق التحرير: المنافسات تزداد سخونة والخيارات تغدو أكثر صعوبة حلقة بعد أخرى، ضمن الحلقة الرابعة من مرحلة “الصوت وبس”، من الموسم السادس من برنامج “The Voice” الذي يُعرض على MBC1، “MBC العراق”، “MBC مصر”، “MBC5” وشاهد.

بعدما أوشك فريق أحمد سعد على الاكتمال، بات متأنياً ولا يلتف للموهبة بسهولة لأنه يريد ملء المقاعد المتبقية في فريقه بالأصوات المناسبة التي تعطيه المزيد من التنوع، لكنه يضعف أمام الصوت الجميل كما يقول، وينافس ناصيف زيتون ورحمة رياض بالتالي على من تبقى من متنافسين.

تفاصيل الحلقة ومجرياتها

بدأت الحلقة مع كريم الحو من مصر، الذي جاء مع والدته التي لطالما شجعته ودعمته، وأبدع في أداء الأغاني الشعبية للفنان أحمد شيبة، لف له أحمد ورحمة وناصيف، واختار الانضمام إلى فريق أحمد. أما محمد خلايلة من الأردن، الذي بدأ حلم الغناء عنده صغيراً، فقد انضم إلى فرقة موسيقية في العام ٢٠١٩، لكنه انفصل عنها سريعاً، وقرر أن ينشر كل يوم فيديو لسنة كاملة، واستطاع من خلاله تحقيق نصف مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي. لف له ناصيف ثم رحمة في اللحظة الأخيرة، واختار فريق رحمة. ولم تكن ود من السعودية محظوظة بأن تلف لها أي من الكراسي المدربين.

بعدها، أطلت آية من لبنان، وأقنعت بصوتها ناصيف فقط بأن يلف لها، فيما أبهر أحمد عناني من مصر، المدربين الثلاثة بموهبته وهو القادم من مجال تنفيذ البرامج المباشرة، والذي غنى لذكرى، ولفّ له تباعاً ناصيف ورحمة ثم احمد، فأثنت رحمة على صوته، والعرب التي يضعها في مكانها كما قالت، وأشاد ناصيف بثقته بنفسه، بينما اكتفى أحمد بالقول: “إيه الحلاوة دي”، واختار عناني الانضمام إلى فريق رحمة. وتحدث مرتضى الناصر من بغداد عن تجربته في الغربة، وكيف تفاعل معه الناس عند غنائه في الشارع، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار احتراف الفنن، لكن لم يلف له أحد.

أما فراس عنداري الذي أكد أن هدفه نشر فن نتعلم منه كيف نرتفع بمستوى الموسيقى، فلم يظهر على المسرح إلاّ متأخراً، ثم ظهر وهو يعزف على العود، وهو الأمر الذي لفت إليه ناصيف فقط وجعله يلف بكرسيه له وضمه بالتالي إلى فريقه. أما حنا الحاج حسن من فلسطين فقد درست الموسيقى ودخلت مجال التدريس، وأقنعت بصوتها رحمة إلى درجة أنها ضغطت على زر سوبر بلوك، لتمنع ناصيف بأن يفوز بها في فريقه، وانضمت بالتالي تلقائياً إلى فريقها.

هكذا، انتهت الحلقة الرابعة من مرحلة “الصوت وبس”، ويتبقى حلقتين فقط. كيف ستستمر المواجهات بين المدربين ومن هي الأصوات التي سيكتب لها أن تتأهل إلى المراحل القادمة؟