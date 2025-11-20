مقتل خمسة أشخاص في ديزني وورلد خلال أسابيع… تقرير صادم يسلّط الضوء

دبي - فريق التحرير: توفّي شخص خامس في أحد ممتلكات ديزني وورلد في الثّامن من نوفمبر، في شهر شهد عددًا غير معتاد من الحوادث داخل منتجعات وحدائق التّرفيه في فلوريدا، وفقًا لموقع TMZ. ولم تُكشف سوى تفاصيل قليلة عن الشّخص الّذي وُجد متوفيًا في منتجع Saratoga Springs، بحسب مكتب الطّبّ الشّرعي في مقاطعة أورانج.

وتأتي هذه الوفاة الّتي سُجّلت قبل نحو أسبوعَين بعد حالتَي انتحار — امرأة في الرّابع عشر من أكتوبر ورجل في الثّالث والعشرين من أكتوبر، كلاهما في منتجع Contemporary Resort.

في الحادي والعشرين من أكتوبر، أصيب رجل في السّتّينات بأزمة صحّيّة في منتجع Fort Wilderness ومنطقة التّخييم، بينما توفّيت امرأة أخرى في السّتّينات بعد تعرّضها لطارئ صحّيّ في منتجع Disney’s Pop Century في الثّاني من نوفمبر، قبل أن تُنقل إلى المستشفى حيث فارقت الحياة.

على مرّ السّنين، توفّيت عشرات الأشخاص في المنتزه والمنتجعات المحيطة به، وغالبيّتهم لأسباب طبيعيّة، لكن ما الّذي قد يفسّر هذا التّجمّع المفاجئ للحوادث؟

يقول موقع Disney Dining إنّ “مزيجًا من تتبّع مكالمات الطّوارئ في الوقت الفعليّ، ومجتمعات المعجبين شديدة التّفاعل، والانتشار الرّقميّ المتزايد، جعل الانتباه موجّهًا أكثر نحو حوادث كان من الممكن ألّا تحظى بتغطية واسعة في السّنوات الماضية.”

ويستقبل عالم ديزني أكثر من ثمانية وخمسين مليون زائر سنويًّا لحدائقه وستّة وثلاثين منتجعًا تابعًا له.

وفي الجانب الآخر من البلاد، توفّيت امرأة في السّتّينات في السّادس من أكتوبر بعد تعرضها لطارئ صحّيّ أثناء ركوبها لعبة Haunted Manor في ديزني لاند بآناهايم. وقال خبير المدن التّرفيهيّة دينيس شبيغل لصحيفة لوس أنجلوس تايمز في ذلك الوقت إنّ سلامة اللعبة ليست موضع شك، مضيفًا: “الشّفافيّة لدى ديزني تبلغ أعلى مستوياتها. ركوب Space Mountain أو أيّة لعبة في ديزني لاند لمدّة شهر كامل أكثر أمانًا بكثير من القيادة يومًا واحدًا على طريق ٤٠٥”.