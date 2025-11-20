إجراءات بريطانية مشددة غير مسبوقة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: بموجب مقترحات حكومية، قد يضطر المهاجرون المقيمون في المملكة المتحدة بشكل قانوني إلى الانتظار لمدة تصل إلى 20 عامًا قبل أن يتمكنوا من الاستقرار الدائم.

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، في بيان أمام مجلس العموم، اليوم الخميس، أن فترة التأهل للحصول على إذن إقامة غير محدد المدة ستُمد من خمس إلى عشر سنوات، وستُطبق على ما يُقدر بـ 1.6 مليون مهاجر وصلوا منذ عام 2021.

وقالت: لن تُطبق هذه التغييرات على من حصلوا على إقامة بالفعل.

وهذه التغييرات في اجراءات الهجرة والاقامة هي الالوى من نوعها في بريطانيا منذ 50 عاما.

وبموجب المقترحات، سيُضطر من تقدموا بطلبات للحصول على إعانات لمدة تقل عن 12 شهرًا إلى الانتظار 15 عامًا، ومن تقدموا بطلبات لأكثر من 12 شهرًا إلى الانتظار 20 عامًا.

وقالت محمود إن الاقامة في المملكة المتحدة "ليس حقًا، بل امتياز، ويجب اكتسابه". وطالبت المهاجرين بالحصول على حق الاستقرار في المملكة المتحدة.

حجم غير مسبوق

وقال وزيرة الداخلية: "ستظل الهجرة جزءًا لا يتجزأ من تاريخ بريطانيا. لكن حجم الوافدين في السنوات الأخيرة كان غير مسبوق."

وتُظهر أرقام وزارة الداخلية أن صافي الهجرة أضاف 2.6 مليون شخص إلى عدد سكان المملكة المتحدة بين عامي 2021 و2024.

ولهذا السبب، من المتوقع أيضًا أن ترتفع منح الاستقرار بشكل حاد خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يُتوقع أن يستقر حوالي 1.6 مليون شخص بين عامي 2026 و2030.

يذكر حاليًا، أنه يمكن لمعظم حاملي تأشيرات العمل والإقامة العائلية التقدم بطلب للحصول على الاستقرار بعد خمس سنوات.

وبموجب التغييرات المقترحة، سترتفع المدة الأساسية الجديدة إلى 10 سنوات.

لكن بعض الفئات، بما في ذلك أولئك الذين وصلوا بتأشيرات صحية واجتماعية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستُرفع المعايير إلى 15 عامًا، مع فرض عقوبات إضافية على من طالبوا بالاستحقاقات.

الاستقرار المكتسب

وبدلاً من ذلك، يخطط الوزراء لتطبيق نظام "الاستقرار المكتسب"، الذي يتطلب يُطلب من المهاجرين إثبات اندماجهم الاجتماعي ومساهمتهم الاقتصادية وحسن سيرتهم قبل منحهم إقامة دائمة.

ويُتيح نظام الإقامة الدائمة، المعروفة أيضًا باسم "إذن البقاء غير المحدد" (ILR)، الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، والعمل دون قيود، والاستفادة من الخدمات العامة. كما أنها خطوة أساسية نحو الحصول على الجنسية البريطانية.

وفي الأخير، يشار إلى أن المشاورات حول التغييرات المخطط حول الهجرة لها حتى 12 فبراير 2026.