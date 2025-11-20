انطلاق بطولة موسم الرياض للسنوكر ٢٠٢٥ بحضور جماهيري كبير ومنافسات عالية المستوى

دبي - فريق التحرير: انطلقت مساء البارحة الأربعاء منافسات بطولة موسم الرياض للسنوكر ٢٠٢٥ على المسرح العالمي في بوليفارد سيتي، وسط حضور جماهيري امتلأت معه مقاعد القاعة، ما أوجد أجواءً تنافسية مميزة تؤكد مكانة البطولة كإحدى أهم بطولات السنوكر في العالم.

وشهد اليوم الافتتاحي أربع مباريات قوية جمعت نخبة لاعبي العالم الذين يشاركون في هذه النسخة، من بينهم البريطاني روني أوسوليفان، والأسكتلندي جون هيغنز، والإنجليزي شون مورفي، والصيني دينغ جونهي، إضافة إلى مشاركة سعودية واعدة يمثلها اللاعبان زياد القباني وأيمن العمري اللذان خاضا أول ظهور لهما في البطولة أمام أسماء عالمية مخضرمة.

والتقى البريطاني شون مورفي بالسعودي زياد القباني في المباراة الأولى. وقدّم القباني أداء مميزًا أمام أحد أبرز محترفي السنوكر، قبل أن يحسم مورفي المواجهة بنتيجة ٤-٠، بعد سلسلة من النقاط العالية التي سجل خلالها ٨٣ و١٢٨ و٦٥ و١٢٥ نقطة في الأشواط الأربعة.

وفي المباراة الثانية، واجه السعودي أيمن العمري النجم الصيني دينغ جونهي، وتمكن دينغ من الفوز بنتيجة ٤-٠ بعد أداء هجومي قوي، فيما أظهر العمري حضورًا تنافسيًا جيدًا ونجح في تسجيل نقاط متفرقة عبر الأشواط، من بينها ٦٤ نقطة في الشوط الأول.

وبعد ذلك خاض البريطاني روني أوسوليفان مواجهة مرتقبة أمام مواطنه شون مورفي، انتهت بفوز مورفي بنتيجة ٤-٠ بعد أداء مبهر سجّل خلاله نقاطًا عالية أبرزها ٩٩ نقطة في الشوط الثالث و٨٣ نقطة في الشوط الأول، في مباراة حضر فيها التفاعل الجماهيري بشكل لافت مع كل محاولة تسجيل.

وفي ختام اليوم الأول، التقى الأسكتلندي جون هيغنز بالصيني دينغ جونهي عند الساعة الحادية عشرة، ليتمكن هيغنز من الفوز بنتيجة ٤ – ٠ بعد سلسلة من الأشواط القوية سجّل فيها ١٠٦ و١٣٠ نقطة، مؤكّدًا جاهزيته للمنافسة على لقب البطولة مبكرًا.

وتتواصل البطولة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي السنوكر على مستوى العالم، وبوجود “الكرة الذهبية” التي تتيح تحقيق ٢٠ نقطة إضافية والفوز بجائزة مليون دولار عند تسجيل أعلى رقم تاريخي وهو ١٦٧ نقطة، ما يجعل المنافسة أكثر إثارة وترقبًا في الأيام المقبلة.

كما تُبث فعاليات البطولة مباشرة عبر قنوات MBC Action والعربية وشاهد وMBC مصر٢ والقناة الرياضية السعودية، ليتمكن عشّاق اللعبة محليًا وعالميًا من متابعة تفاصيل الحدث لحظة بلحظة.

وتؤكد البطولة مرة أخرى مكانة موسم الرياض كوجهة رياضية وترفيهية عالمية قادرة على استقطاب أهم الأحداث الدولية وصناعة تجربة استثنائية تجمع بين المتعة والمنافسة والاحتراف الرياضي.