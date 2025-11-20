عاجل.. العراق يواجه الفائز من بوليفيا وسورينام

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من زيوريخ: ينتظر العراق مهمة صعبة، ولكنها تظل في المتناول في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما أوقعته القرعة التي أجريت اليوم الخميس في مقر الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) في زيوريخ، في المسار الثاني إلى جانب بوليفيا وسورينام، حيث يواجه العراق الفائز منهما (مارس "آذار" المقبل في المكسيك) في مباراة حاسمة للتأهل للمونديال.

وعلى الرغم من أن الترشيحات تصب في مصحلة بوليفيا للفوز على سورينام ثم تخطي المنتخب العراقي، باعتبار المنتخب البوليفي أحد الكيانات الكروية اللاتينية التي تملك خبرات المباريات الكبيرة، إلا أن العراق يتقدم في تصنيف الفيفا على بوليفيا التي يحتل منتخبها المركز 76 عالمياً، فيما يحل العراق في المركز 58 في تصنيف الفيفا.

مما يعني أن العراق يظل مرشحاً قوياً للفوز على الفائز من بوليفيا وسورينام، وعلى الأرجح سوف يكون بوليفيا، حيث يحل منتخب سورينام في المرتبة 123 عالمياً في تصنيف الفيفا، وإن ظلت المفاجآت واردة دون اعتبار لتصنيف الفيفا.

وصعد العراق إلى الملحق العالمي بفوزه على الإمارات بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين بالمرحلة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم هذا الشهر.

أما المسار الثاني فهو الأكثر سهولة، حيث تواجه كاليدونيا الجديدة منتخب جامايكا، والفائز منهما يواجه الكونغو الديموقراطية في مباراة حاسمة للتأهل للمونديال.

وصعدت ستة منتخبات إلى الملحق العالمي، وقسمت إلى مسارين بواقع ثلاثة منتخبات في كل مسار، على أن يتأهل منتخب واحد من كل مسار إلى كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.