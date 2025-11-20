شاهد بالفيديو.. فتاة مصرية محجبة تعلن خطوبتها من شاب سوداني: (أنا فخورة بخطيبي وأهله ومبسوطة جداً إن الأولاد بطلوا يتابعوني وكل متابعيني أصبحوا بنات وأهل السودان على رأسي من فوق)

نشرت فتاة مصرية, الجنسية مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي, حظي بتفاعل واسع بعد انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أعلنت الفتاة المحجبة لمتابعيها خطوبتها من شاب سوداني, الجنسية مؤكدة فخرها بخطيبها. وقالت الفتاة في حديثها الذي حظي بتفاعل واسع: (أنا فخورة بخطيبي وأهله ومبسوطة جداً إن الأولاد بطلوا يتابعوني وكل متابعيني أصبحوا بنات وأهل السودان على رأسي من فوق). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

