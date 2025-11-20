هل الايثيريوم (ETH) مستعدة للانطلاق بعد الارتداد السريع من مستوى 2880 دولار

تبدو عملة الايثيريوم (ETH) جاهزة لتحرك صاعد بعد ارتداد قوي وسريع من مستوى 2880 دولار، وهو مستوى كان يعاني سابقا من فجوة في الكفاءة وتمت معالجتها الآن.

يشير المحللون إلى أن الهبوط الأخير قد اكتمل وأن هيكل السعر أصبح أكثر استقرارا، مع عودة السعر فوق مناطق مهمة قصيرة الأجل.

توجد مستويات دعم عند 2622 و2256 دولار، وتتوافق مع مناطق “فيبوناتشي” التي قد تُعد فرصة للتجميع، خاصة لمن يستهدفون أسعار أعلى تتجاوز 10,000 دولار.

وفي المقابل، تظهر المقاومة عند 3048 ثم 4058 و4960 دولار.

على المدى الطويل، قد يشير نمط الرسم البياني إلى تكوّن نموذج رأس وكتفين معاكس قد يدفع السعر نحو 17,000 دولار إذا تم اختراق خط العنق.

كما أن مناطق 2800 و4100 دولار تظل مستويات محورية تم اختبارها سابقا.

بيانات الشبكة تُظهر أن السعر لامس مستوى يتطابق مع أساس تكلفة المستثمرين، مع قيام الحيتان بزيادة مراكزهم مقابل تقليل المتداولين الصغار لتعرضهم.

وتدل بيانات التصفية على زيادة مراكز البيع في ظل تقلب مرتفع.

يركز السوق حاليا على تماسك السعر فوق 3130 دولار، إلى جانب مراقبة بيانات الوظائف الأميركية التي قد تزيد من تقلبات السوق.

بشكل عام، تبدو الايثيريوم في مرحلة تجميع استعدادا للحركة التالية.

