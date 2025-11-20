مؤسس محفظة Samourai يتلقى حكم بالسجن لأربع سنوات: التفاصيل

تلقى “ويليام هيل”، المؤسس المشارك لمحفظة “Samourai” المخصّصة لخلط عملات بيتكوين، حكما بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بإدارة شركة لتحويل الأموال تعاملت عن قصد مع أكثر من 237 مليون دولار من عائدات أنشطة غير قانونية.

وجاء الحكم بعد اعترافه بأن منصة “Samourai” سهّلت غسل الأموال عبر أدوات الخلط التي تخفي مصادر الأموال.

وأشار المدعون إلى أن “هيل” وشريكه “كيون رودريغيز” روّجا خدماتهما لمستخدمين على منتديات الشبكة المظلمة، واعترفا داخليا بأن خلط المعاملات كان بمثابة غسل أموال البيتكوين.

وقد حُكم على “رودريغيز” بالسجن خمس سنوات.

تأتي هذه القضية ضمن جهود موسّعة من السلطات الأميركية لاستهداف مطوري أدوات الخصوصية في العملات المشفرة.

وبينما يرى المدافعون أن هذه الأدوات تحمي خصوصية المستخدمين، يؤكد المنتقدون أنها تُسهّل الجرائم المالية.

ويُتوقع أن يشكّل اعتراف “هيل” وفريق ساموراي سابقة قانونية تضيق الخناق على خدمات الخلط غير المرخّصة مستقبلا.

