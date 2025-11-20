تكنولوجيا: كاميرا 5x تقرّبك أكثر.. هاتف Poco F8 Ultra يكشف عن تفاصيل مثيرة جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل بوكو تشويق جمهورها بإعلانات جديدة حول سلسلة Poco F8، وهذه المرة كشفت الشركة عن أحجام شاشات هاتفي F8 Ultra وF8 Pro، إلى جانب بعض تفاصيل الكاميرا والتصميم الخاصة بطراز F8 Ultra. وبالتزامن مع ذلك، نشر أحد المسربين المواصفات الكاملة للإصدار الأقوى في السلسلة.

وأكدت بوكو أن هاتف F8 Ultra سيصل بشاشة مقاس 6.9 بوصة، بينما سيأتي F8 Pro بشاشة أصغر حجمها 6.59 بوصة.

وسيُقدّم F8 Ultra كاميرا تيليفوتو بدقة تقريب 5x، مع طرحه بلونين: Denim Blue وBlack. ويعتمد اللون الأزرق على الجيل الثالث من مواد النانو مع طبقة من الألياف الزجاجية في الظهر، بينما يستخدم اللون الأسود تصميمًا يجمع بين ملمس مطفي وطبقة لامعة مع هيكل من الألياف الزجاجية.

وكشف أحد المسربين عن مزيد من التفاصيل حول الهاتف؛ إذ سيحمل F8 Ultra إعدادًا ثلاثيًا للكاميرا الخلفية يضم مستشعرًا أساسيًا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل. وعلى الواجهة الأمامية، سيُوفر الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

كما سيدعم الهاتف شحنًا سلكيًا بقدرة 100 واط وشحنًا لاسلكيًا بقدرة 50 واط. وسيأتي بمستشعر بصمة Ultrasonic، وتصنيف مقاومة IP69، وهيكل معدني، وسيعمل بواجهة HyperOS 3 المبنية على اندرويد 16.

وكانت بوكو قد أكدت مؤخرًا أن F8 Ultra سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع بطارية سعة 6500 مللي أمبير، بينما سيعتمد F8 Pro على معالج Snapdragon 8 Elite مع بطارية 6210 مللي أمبير. وستُطلق بوكو سلسلة Poco F8 عالميًا يوم 26 نوفمبر.

