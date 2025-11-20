شركة “Metaplanet” تخطط لجمع 135 مليون دولار لشراء المزيد من البيتكوين

- 1/2
تعتزم “Metaplanet”، التي أصبحت تعرف وتوصف ب “مايكروستراتيجي آسيا”، جمع ما يزيد على 21 مليار ين ياباني (نحو 135 مليون دولار) عبر إصدار 23.6 مليون سهم من الفئة الممتازة “ميركوري”، بهدف تعزيز حيازاتها من البيتكوين.
تُقدّر صافي عائدات الطرح بنحو 20.4 مليار ين، حيث تخطط الشركة لاستخدام ما يقرب من 15 مليار ين (حوالي 95 مليون دولار) لشراء البيتكوين، فيما سيُخصص المتبقي لاستراتيجيات توليد الدخل من العملات الرقمية واسترداد سندات الشركة.
وترى “Metaplanet” أن النظام النقدي العالمي يمر بتحول هيكلي، معتبرة البيتكوين مخزن للقيمة على المدى الطويل بفضل ندرتها وسهولة نقلها وشفافيتها.
وتمتلك الشركة حاليا 30,823 بيتكوين بقيمة تقديرية 2.8 مليار دولار، ما يجعلها رابع أكبر شركة عالمية من حيث حجم البيتكوين المخزن.
