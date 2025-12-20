انت الان تتابع خبر اليونامي توقع وثائق تسليم مقرها الرئيسي للحكومة العراقية.. وتعلن التحول الى "فصل شراكة جديد" (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت البعثة في بيان تابعته الخليج 365، ان كلاوديو كوردونى، نائب الممثل الخاص للعراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية، قام بالتوقيع نيابة عن البعثة، وقام السفير محمد بحر العلوم، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية بالتوقيع نيابة عن حكومة العراق.وأضافت انه "يعد هذا الحدث تتويجاً للتعاون الوثيق بين الجانبين على مدى عدة أشهر، ويمثل الانتقال من بعثة يونامي إلى فريق الأمم المتحدة القطري في فصل جديد من الشراكة بين الأمم المتحدة والعراق".