شكرا لقرائتكم خبر الأسر المنتجة تقدم الموروث السعودي بروح متجددة بمهرجان «زيتون الجوف الدولي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم أركان الأسر المنتجة الموروث الحضاري والتراث السعودي بروح متجددة في مهرجان «زيتون الجوف الدولي الـ19 - 2026» الذي تنظمه أمانة منطقة الجوف في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، ويستمر حتى 17 يناير الحالي، بمشاركة محلية وعالمية.

وتعرض الأسر المنتجة للزوار منتجاتها وإبداعاتها تشمل المنحوتات والعطور والمجسمات الفنية الجمالية والبخور والصابون ومنتجات العناية الشخصية من زيت الزيتون ومستحضرات التجميل، إضافة إلى الأزياء التقليدية والتراثية والمشغولات اليدوية.

ويضم المهرجان كذلك أركانا للأكلات الشعبية من مختلف مناطق المملكة حيث تعد من أبرز عوامل الجذب للزوار يتوافدون للاستمتاع بمذاق الوجبات مثل: الكبسة، والفتة، والبكيلة التي تعد من أبرز الأطباق الجوفية وتحضر من دقيق نبات السمح مع التمر والحليب والسمن.

وأكد الرئيس التنفيذي للمهرجان عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن مشاركة الأسر المنتجة في الفعاليات سنويا تسهم في تعزيز الهوية الثقافية الوطنية للمهرجان وتقديم التراث السعودي في ثوب أصيل متجدد، مشيرا إلى توفير مواقع متميزة للأسر المنتجة بتوجيهات من أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان.