شكرا لقرائتكم خبر مهرجان زيتون الجوف الدولي 2026 يستقبل أكثر من 65 ألف زائر في 5 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مهرجان زيتون الجوف الدولي الـ19 الذي تنظمه أمانة منطقة الجوف في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا، أكثر من 65 ألف زائر خلال أول 5 أيام من عمر المهرجان الذي يستمر حتى 17 يناير الحالي.

ويحتوي المهرجان على مناطق متنوعة من أبرزها إكسبو ومطبخ الزيتون ومناطق: «قاردنز»، و»ذا وورلد»، و»الخزامى»، و»تور الجوف» والمسرح الدولي ومسرح الزيتون و6 مناطق ألعاب و3 مناطق موسيقية.

وشهدت الفعاليات إقبالا من الزوار من داخل المنطقة وخارجها على المنتجات في معرض الزيتون، والعلامات التجارية المشاركة، إلى جانب الفعاليات الترفيهية والثقافية والفنية المتنوعة.

وأبان الرئيس التنفيذي للمهرجان عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن الفعاليات تشمل عروضا غنائية وموسيقية وعروضا عالمية للدول المشاركة مثل عروض الأناضول والنشامى والدبكة، فضلا عن المسيرات الكرنفالية والألعاب الالكترونية والمسرح ومطبخ الزيتون والفن التشكيلي وغيرها من الفعاليات المبتكرة والمصممة لإثراء تجربة الزوار في هذا الحدث الهام محليا وعالميا.