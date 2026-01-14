شكرا لقرائتكم خبر «بيئة الجوف» يعرف بخدماته في مهرجان زيتون الجوف الدولي الـ19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك فرع وزارة البيئة بمنطقة الجوف، ممثلا بمكتب مدينة سكاكا، في فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي الـ19، الذي تقيمه أمانة المنطقة بمركز الأمير عبدالإله الحضاري في مدينة سكاكا، تحت شعار «زيتنا.. ماله مثيل»، ويستمر 10 أيام.

وأوضح مدير الفرع الدكتور عقاب بن مخيلف الرويلي، أن مشاركة الفرع في المهرجان تشتمل على جناح تعريفي يهدف إلى دعم وتطوير المزارعين في المنطقة، ويقدم خدماته نخبة من المختصين والمهندسين الزراعيين، حيث يعمل الجناح على التعريف بخدمات منظومة الوزارة وبرامجها المختلفة ودورها الإرشادي والتوعوي، ومساهمتها في الأنشطة والمبادرات، والرد على استفسارات الزوار، ورفع الوعي المعرفي بأهمية الزراعة المائية والزراعة المنزلية، إلى جانب التعريف ببرنامج «ريف» وأهدافه والمنتجات المدعومة وآلية تقديم طلبات الدعم.

ويشتمل الجناح كذلك على التعريف بأنواع زيت الزيتون والفرق بين ألوانه، وتقديم نصائح إرشادية للمزارعين حول الوقت المناسب لحصاد الزيتون وأثره في تحسين جودة الزيت وخصائصه، إضافة إلى استعراض الخدمات التي تقدمها المختبرات المتخصصة، والتي تشمل مختبر متبقيات المبيدات ومختبر التربة والمياه ومختبر الزيتون، الذي تم تدشينه من قبل أمير منطقة الجوف، حيث تقدم جميع هذه الخدمات مجانا للمزارعين، دعما للجودة والاستدامة الزراعية.

ويستعرض الجناح منجزات المختبرات والإرشادات الخاصة بزراعة الزيتون والعناية به، بما يسهم في تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بمنطقة الجوف.