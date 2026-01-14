سعر الذهب يتأهب لتسجيل قمم تاريخية جديدة - توقعات اليوم – 14-01-2026

عزز سعر سهم شركة المواساة للخدمات الطبية (4002) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السهم بهذا الارتفاع على اختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليصل السهم بارتفاعه الأخير لملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه للتخلص من ضغطه السلبي.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 65.85 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 71.00 ريال، مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد