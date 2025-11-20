هل سيكرر التاريخ نفسه ويكرر البيتكوين حركته في الربع الأول من عام 2025؟

قد تكون عملة البيتكوين (BTC) بصدد تكرار دورة الربع الأول من عام 2025، ما يعني أن التعافي قد يكون قريبا.

فبعد موجة بيع حادة، استقر سعر البيتكوين عند نحو 91,500 دولار، بينما يرى محلل سوق العملات المشفرة “أكسل بيتبليز” أن هذا التراجع يعكس إلى حد كبير النمط الذي شهده السوق في مطلع 2025، حين بلغ سعر البيتكوين ذروته في يناير ثم تراجع السعر بنسبة 17% رغم استمرار مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” في تسجيل مستويات قياسية.

في تلك الفترة، اعتقد الكثيرون أن الزخم الصعودي للبيتكوين قد انتهى، لكن بعد أربعة أسابيع بلغ المؤشر الأميركي قمته أيضا، ليدخل السوقان في مسار هابط متواز أدى إلى تراجع البيتكوين 25% والمؤشر 21% خلال ستة أسابيع.

يرى “بيتبليز” أن الظروف الراهنة متشابهة بشكل واضح؛ حيث سجلت البيتكوين ذروتها في 6 أكتوبر وتراجعت بنحو 18%، بينما بدأ مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” هو الآخر بالانخفاض مؤخرا.

$BTC price action honestly feels like a repeat of Q1 2025.



back then, in jan, bitcoin topped → dumped 17% while SPX kept pumping to new highs.⁰

everyone thought “ok, $BTC is just cooling off.”

⁰4 weeks later SPX finally topped… and then both nuked together.

⁰next 6 weeks… pic.twitter.com/Jcw3YBNyps — Axel Bitblaze 🪓 (@Axel_bitblaze69) November 18, 2025

ووفق هذا التصوّر، يبدأ هبوط البيتكوين عادة قبل ظهور محفز واضح، فيما تتأخر الأسهم قبل أن تلحق بالاتجاه السلبي.

وعند اتساع شعور المستثمرين بالضعف، تتراجع الأسهم بقوة، ثم تتعرض عملة البيتكوين لموجة بيع إضافية قصيرة قبل أن تبدأ بالتعافي أسرع من الأسهم، إلى أن يحدث التراجع الأخير في السوق ويظهر انعكاس جديد.

يعتقد المحلل أن السوق حاليا في المرحلة الثالثة أو الرابعة من هذا التسلسل، وأن الجزء الأكبر من الانخفاض في البيتكوين قد تحقق بالفعل.

وأشار أيضا إلى أنه إذا كان السوق ينتظر محفز هبوطي نهائي، فقد يكون قد بدأ بالفعل، لافتا إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية، وتزايد ضغوط السيولة لدى البنوك الأميركية الصغيرة، وحساسية الأسواق تجاه الشائعات المتعلقة بشخصيات سياسية.

وبرأيه، فإن العاملين الأولين يُعدّان مشكلتين بطيئتي التشكل وقد تتصاعدان دون سابق إنذار، مضيفا أن السوق يبدو أقرب إلى نهاية الضرر لا بدايته، رغم أن هزة إضافية تبقى محتملة.

في المقابل، يرى المحلل “أكسل أدلر جونيور” أن البنية العامة لسوق البيتكوين لا تزال تميل إلى الهبوط، على الرغم من تحسّن محدود في المؤشرات قصيرة الأجل.

ارتفع مؤشر هيكل الصعود والهبوط (النسخة السريعة) من مستوى متدن بلغ -41.89 في 17 نوفمبر إلى -27.82، ما يعكس تراجع الضغط البيعي مع استقرار السعر قرب 91,000 دولار، لكنه لا يزال أقل بكثير من الحد الفاصل عند -25%، ويُظهر استمرار ضعف تدفّق المشترين وضغوط المشتقات والتدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات (ETF).

أما النسخة البطيئة من المؤشر فقد انخفضت من -14.04 إلى -21.90، وهو ما يشير إلى أن الاتجاهات الهيكلية السلبية العميقة تزداد وضوحا.

كما تراجعت فجوة “Coinbase Premium” إلى نحو -90 دولار، وهو من أدنى مستوياتها هذا العام، ما يعكس ضعف الطلب المؤسساتي.

فعندما تزيد المؤسسات مشترياتها تتسع الفجوة إيجابيا، لكن القراءة السلبية الحالية تعني أن تداولات الافراد على بينانس هي التي تقود حركة السعر.

ويحذر المحللون من أن هذا الوضع قد يزيد من تذبذب السوق ويُفاقم ضغوط البيع إلى أن يعود المشترون المؤسسات.

