شركة "بلاك روك" تُسجل صندوق يدعم تحصيص الايثيريوم في ولاية ديلاوير

سجّلت شركة “بلاك روك” صندوق جديد في ديلاوير تحت اسم “iShares Staked Ethereum Trust ETF”، بحسب سجلات قسم الشركات في الولاية.

غالبا ما يُعد هذا النوع من التسجيل خطوة تسبق تقديم الطلبات الرسمية لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عند إطلاق منتجات مرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة.

يأتي ذلك بعد تقديم ناسداك للنموذج 19b-4 الذي يسمح لصندوق iShares Ethereum Trust (ETHA) بتحصيص الايثيريوم عبر مزودين معتمدين وتصنيف المكافآت كدخل.

لكن هيئة SEC ألغت مؤخرا الحاجة لهذا النموذج بالنسبة لمنتجات العملات المشفرة المؤهلة، ما يسمح للبورصات بإدراجها مباشرة وفق معايير الإدراج العامة دون تعديل قاعدة 19b-4 كل مرة.

وبهذا تنضم “بلاك روك” إلى شركات مثل “21Shares” و”Fidelity” و”Franklin Templeton” و”Grayscale” التي تسعى لتضمين خاصية التخزين في صناديق الايثيريوم المتداولة في البورصة، بعد أن كانت قد أزالتها سابقا من طلباتها لتجنّب أي مخاطر تنظيمية تتعلق باعتبار خدمات التخزين أوراق مالية غير مسجلة.

ويُذكر أن صندوق “REX-Osprey ETH + Staking” يُعد أول صندوق أمريكي متداول يوفر تحصيص الايثيريوم بشكل مباشر مع توزيع المكافآت للمستثمرين.

