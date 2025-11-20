ثوران بركان جبل سيميرو في إندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ثار بركان جبل سيميرو بإندونيسيا، أطول البراكين وأكثرها تقلباً في البلاد، اليوم الأربعاء، حيث نفث عموداً من الرماد فوق جاوة الشرقية، كما أطلق حمماً بركانية سريعة الحركة اجتاحت عدة كيلومترات على منحدرات الجبل.

وقال موكداس سفيان المسؤول بمركز رصد النشاط البركاني إن الثوران بدأ نحو الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش). وارتفع الرماد لمسافة نحو 2000 متر فوق القمة، ليصل إلى ارتفاع نحو 5676 متراً فوق سطح البحر.

ويُعد جبل سيميرو، الذي يقع في منطقة جاوة المكتّظة بالسكان، أعلى قمة في إندونيسيا تبلغ ارتفاعها 3676 متراً، ويقع على «حزام النار» بالمحيط الهادئ، وهو قوس يشهد نشاطاً زلزالياً، حيث يحدث الثوران البركاني والزلازل بصورة شائعة.