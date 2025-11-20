انزلاق للتربة في شمال إيطاليا يخلف أضراراً جسيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت خدمة الإطفاء الإيطالية الاثنين العثور على ضحية انزلاق ليلي للتربة دمر ثلاثة منازل في شمال شرق إيطاليا، بينما يستمر البحث عن مفقود.

وقال رئيس البلدية روبرتو فيلكارو على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد شلّت الأمطار الغزيرة مجتمعنا".

وبلغ منسوب الأمطار 260 مليمترا في غضون ثماني ساعات تقريبا، ما أحدث "أضرارا جسيمة ومشاكل في جميع أنحاء منطقتنا" وفق فيلكارو.

وكتبت خدمة الإطفاء على مواقع التواصل الاجتماعي: "عثر عناصر الإطفاء على جثة أحد المفقودين في انزلاق التربة الذي اجتاح منزلا في كورمونس، تحت الأنقاض".

وقع الحادث في بلدة براتسانو دي كورمونس، بمقاطعة غوريزيا بالقرب من ترييستي، إثر هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضان نهر توري وتدفق الوحول في الشوارع.

وأفاد عن "وجود مكثف لعناصر إنفاذ القانون والإطفاء ووكالات الحماية المدنية الذين يعملون بلا كلل".

في وقت سابق الاثنين تمكنت فرق الإنقاذ من إغاثة رجل انتشل من تحت أنقاض منازل مدمرة. ونُقل الرجل إلى المستشفى للعلاج من كسر في الساق، بحسب تقارير محلية.

وتم إجلاء نحو 300 شخص من أسطح منازلهم وسط الفيضانات، حسبما صرحت المسؤولة في منطقة فريولي فينيتسيا جوليا، فانيا غافا.

وأظهرت مقاطع مصورة التقطتها مروحية معظم مساحة المنطقة مغمورة بالمياه.وصدرت تنبيهات في مختلف أنحاء شمال إيطاليا تحذر من سوء الأحوال الجوية.