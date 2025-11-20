اخبار العالم

خطة أميركية جديدة من 28 بنداً لإنهاء الحرب في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سراً، وبالتنسيق المباشر مع موسكو، على صياغة خطة سلام شاملة من 28 نقطة، على غرار «خطة غزة»، لإنهاء الحرب في أوكرانيا وإعادة ترتيب الأمن في أوروبا، حسبما نقل موقع «أكسيوس» عن مصادر أميركية وروسية، فيما التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، لبحث إحياء المفاوضات المتوقفة.
وتنقسم الخطة الأميركية إلى 4 محاور رئيسية، وهي إحلال السلام في أوكرانيا، وتقديم ضمانات أمنية، والأمن الأوروبي، ومستقبل العلاقات الأميركية مع روسيا وأوكرانيا.
ولا تزال بنود الخطة المتعلقة بالقضايا الأكثر حساسية، مثل السيطرة على الأراضي في شرق أوكرانيا، غير واضحة.
أمنياً، قُتل 25 شخصاً في قصف روسي استهدف أمس، مدينة «ترنوبيل» في غرب أوكرانيا، وفق حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية.
وكانت حصيلة رسمية سابقة أشارت إلى مقتل 20 شخصاً وإصابة 73 آخرين على الأقل.

