تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 20-11-2025

تراجع سعر سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 119.90$، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير يعزز من فرص تعافي السهم في الفترة القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 119.90$، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 126.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد