جبريل إبراهيم: أسود الشعب السوداني تزحف بثبات و تدحر العدوان في كردفان

د. جبريل إبراهيم قال وزير المالية ، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية، الدكتور جبريل إبراهيم، إنّ أسود الشعب السوداني تزحف بثبات و تدحر عصابات العدوان في كردفان، في اشارة للقوات المسلحة والقوات المساندة له، التي تقود معارك عنيفة في اقليم كردفان، مع قوات الدعم السريع. وتدور هذه الأيام مواجهات شرسة بين القوات المسلحة والقوات المساندة له في اقليم كردفان، واصبحت المناطق المتاخمة لحاضرة شمال كردفان الابيض مناطق عمليات نشطة. إعلام حركة العدل والمساواة السودانية

