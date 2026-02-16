كم باقي على صرف رواتب المتقاعدين؟ وما هو سلم الرواتب الجديد

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 10:09 صباحاً - يتم صرف رواتب المتقاعدين في أول يوم 25 من كل شهر ميلادي، حيث يتم نزول الرواتب على صرافات المتقاعدين.

وأكدت التأمينات على تأجيل الصرف إذا وافق موعد الصرف يوم عطلة رسمية، فيتم تأجيل الصرف لليوم التالي له مباشرة، أو صرفه قبل موعده بيوم.

وقد بينت مؤسسة التأمينات سلم الرواتب للأفراد المتقاعدين، وحددت قيمة كل راتب وفقا لضوابط ثابتة.

وأكدت على ضرورة عدم الالتفات إلى بعض الشائعات عن ارتفاع قيمة الرواتب خلال هذا الشهر، وأنه في حالة رفع قيمة الرواتب سيتم إعلان ذلك من خلال المؤسسات الحكومية الرسمية.

سلم الرواتب الجديد

قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية ببيان جدول الرواتب الخاص بأصحاب المعاشات من المدنيين والعسكريين، وجاء سلم الرواتب وفقا لما يلي: