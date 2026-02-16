الجوازات توضح | طريقة استخراج تصاريح السفر لأفراد الأسرة عبر أبشر

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 10:09 صباحاً - حيث أكّدت الجوازات أنه يمكن الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية “من هنا” وتسجل الدخول من خلال الحساب الشخصي على المنصة الإلكترونية لرب الأسرة، وفي حالة عدم تواجد حساب يمكن إنشاؤه بكل سهولة، وعند الدخول يتم النقر على أيقونة “خدماتي” ومنها النقر على “تصاريح السفر للأفراد” واختيار منها “الأسرة” وبعد ذلك يتم تتابع التعليمات المتتالية حتى يتم استخراج التصاريح اللازمة.

شروط استخراج تصاريح سفر لأفراد الأسرة

كما أشارت الجوازات أنه يجب توافر بعض الشروط الأساسية في الفرد الذي سيتم استخراج التصريح له وربّ الأسرة لكي يتم الحصول عليه، وتلك الشروط هي:

وجود هوية وطنية أو جواز سفر لفرد الأسرة.

تحديد مدة صلاحية التصريح بحد أقصى شهرين.

إلغاء أي تصريح آخر سارِ الصلاحية.

امتلاك جواز سفر ساري المفعول، فيما عدا التصريح للسفر لدول الخليج.

أن يكون الشخص الخارج له التصريح دون الـ 21 عامًا الغير متزوج/ة.

