كارثة غير طبيعية

كثيرًا ما ننظر إلى الأسر التي لديها ثلاثة أو أربعة أطفال بشيء من الدهشة، ونطرح الأسئلة المعتادة: كيف يديرون مصاريفهم؟ كيف تتحمل الأم هذا القدر من الفوضى اليومية؟ وكيف يحصل الأبوان على لحظة راحة واحدة وسط هذا الزحام البشري الصغير؟.. فكيف تبدو الصورة إذن مع سبعة أطفال دفعة واحدة؟.. أعتقد أن الأمر يشبه أن تستيقظ فجأة لتجد حياتك تحولت إلى عرض بهلواني يحتاج ثلاثة أيادٍ إضافية وثلاث محافظ أخرى على أقل تقدير.

المشهد الذي قدمه مسلسل “كارثة طبيعية” يبدو كوميديًا على السطح، لكنه يكشف واقعًا يعرفه كثير من الأهالي؛ أعباء تتكاثر ككرات تتدحرج، ميزانية لا حد لها، ومسؤوليات تتسلق جدران البيت بسرعة لا تسمح حتى بالتقاط الأنفاس.. كوميديا المسلسل تضحكنا بالتأكيد لكنها تفتح الباب لحديث جاد عن تنظيم الأسرة، والمباعدة بين الولادات، والتخطيط قبل أن تتحول مفاجآت الحياة إلى كارثة حقيقية لا شاشة تفصلنا عنها.

مسلسل “كارثة طبيعية” ليس فانتازيا بعيدة عن الواقع، فقد شهدت بعض الحالات في الحقيقة، مثل حالة “غزالة” وغيرهن، إنجاب عدد كبير من الأطفال دفعة واحدة، ومعظم هذه الحالات يرتبط باستخدام منشطات الحمل تحت إشراف طبي، ما يزيد احتمال الحمل المتعدد بشكل كبير.

أما احتمال أن تحمل امرأة طبيعيًا في سبعة أطفال دفعة واحدة فهو أمر نادر للغاية، يقترب من المستحيل، ولا يحدث إلا في حالات استثنائية للغاية؛ فالإحصاءات تشير إلى أن نسبة الحمل الطبيعي لأكثر من أربعة أطفال في آن واحد أقل من 0.01%، هذه الحقيقة تجعلنا نتوقف أمام المشهد الكوميدي في المسلسل ونتساءل: ما هي التحديات الواقعية التي تواجه أسرة في حالة إنجاب عدد كبير من الأطفال دفعة واحدة؟ وكيف يمكن للمجتمع والأسرة مواجهة الأعباء الناتجة عن ذلك؟

من هنا تبرز أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، ليس فقط لحماية صحة الأم، بل لضمان قدرة الأسرة على رعاية الأطفال بشكل مناسب، من غذاء ورعاية صحية وتعليمية. فالحمل المتعدد خاصة بعد تناول منشطات، يحمل مخاطر صحية للأم وللأطفال، بما في ذلك مضاعفات الولادة المبكرة أو انخفاض وزن المواليد.

كما يصبح من الضروري إجراء الفحوصات قبل الزواج للتأكد من جاهزية الزوجين صحيًا للحمل، وفهم أي مخاطر محتملة، وحتى عند إزالة وسائل منع الحمل، يجب أن تخضع المرأة لفحص طبي قبل البدء في الحمل، لتجنب أي مشاكل أو اللجوء غير الآمن للمنشطات، وضمان متابعة الحمل بشكل صحي وآمن.

وعند الحديث عن الواقع الاجتماعي، تصبح صورة الأسرة التي تنجب سبعة أطفال أكثر وضوحًا، فميزانية الأسرة تتضاعف، وتصبح مصاريف اللبن والبامبرز والرعاية الصحية والتعليمية هاجسًا يوميًا، وفي المسلسل، قد يتحول المشهد إلى كوميديا سوداء، لكن الواقع يقول إن هذه الأعباء ليست لعبة؛ فهي تتطلب موارد مالية تفوق غالبًا دخل الزوجين مجتمعين.

وهنا يظهر دور التخطيط المالي وتنظيم الأسرة كعامل حاسم لتقليل الضغوط، وضمان قدرة الأب والأم على تلبية احتياجات أطفالهم دون استنزاف كامل للموارد، فالأسرة المخططة مسبقًا تستطيع توزيع المسؤوليات بشكل أفضل، وتوفير الرعاية اللازمة لكل طفل، وضمان حياة أكثر استقرارًا للجميع.

والحقيقة أن الدولة المصرية لا تترك هذا الأمر للصدفة، فهي تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل، من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، إذ تقدم الوزارة خدمات تنظيم النسل بأسعار مدعومة أو بدون تكلفة، كما تنفذ حملات توعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتوفير استشارات حول المباعدة بين الولادات ووسائل منع الحمل.

تتيح هذه البرامج للأسر فرصة تخطيط الحمل بشكل صحي وآمن، مع متابعة طبية قبل الزواج وبعد إزالة وسيلة منع الحمل، لتفادي أي مخاطر محتملة، وتؤكد الوزارة أن التباعد بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات يساعد الأم على التعافي ويتيح للأطفال الرعاية الصحية والنمو الأمثل، ما يجعل تنظيم الأسرة جزءًا من استراتيجية حماية الأسرة والمجتمع، ويحول المفاجآت المحتملة إلى قرارات محسوبة ومدروسة.

في النهاية، أرى أن مشهد ولادة سبعة أطفال دفعة واحدة في “كارثة طبيعية” قد يبدو كوميديًا، لكنه يذكرنا بالواقع الصعب لكثير من الأسر، من أعباء مالية وصحية واجتماعية ضخمة، فالحمل بهذا العدد طبيعيًا نادر جدًا، ما يجعل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، وإجراء الفحوصات الطبية قبل وبعد إزالة وسائل منع الحمل، أمورًا ضرورية لحماية الأم والأطفال وضمان حياة أسرية متوازنة، فالتخطيط والوعي ليس رفاهية، بل خط الدفاع الأول ضد كارثة غير طبيعية محتملة.

مروة فتحي – بوابة روز اليوسف

