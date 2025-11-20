بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية شكر، لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر مغادرته واشنطن، فيما يلي نصها: صاحب الفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية تحية طيبة: يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب عن امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. لقد أكدت المباحثات الرسمية التي عقدتها مع فخامتكم متانة العلاقات الإستراتيجية التاريخية الراسخة بين بلدينا، وسعي البلدين المستمر بقيادة مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وفخامتكم لتعزيزها في جميع المجالات. متمنيًا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الأمريكي الصديق دوام التقدم والازدهار. ولفخامتكم أطيب تحياتي وتقديري. محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واشنطن: 29 / 5 / 1447هـ الموافق: 20 / 11 / 2025م



كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.