الأمم المتحدة: انتهاء المجاعة في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن المجاعة في غزة انتهت لكن الجزء الأكبر من سكان القطاع ما زالوا يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي.

وقالت الهيئة المشرفة على "التصنيف المتكامل للأمن الغذائي" (آي بي سي) التي مقرّها العاصمة الإيطالية روما "بعد وقف إطلاق النار الذي أقرّ في 10 أكتوبر 2025، أظهر التحليل الأخير للهيئة تحسّنا ملحوظا في الأمن الغذائي والتغذية".

غير أن السواد الأعظم من السكان ما زالوا "يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي" وما زال الوضع "حرجا" بالرغم من تحسّن وصول "الإمدادات الغذائية الإنسانية والتجارية"، بحسب الهيئة التي تعدّ الأمم المتحدة ومنظماتها من كبار المشاركين فيها.

وأوضحت الهيئة أن "قطاع غزة بكامله مصنّف في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف) لغاية منتصف أبريل 2026. وما من منطقة مصنّفة في حالة مجاعة (المرحلة الخامسة من التصنيف)".

وبحسب توقّعات "آي بي سي"، التي تشمل الفترة الممتدّة من الأول من ديسمبر إلى 15 أبريل 2026، "من المرتقب أن يبقى الوضع خطرا، مع حوالى 1,6 مليون شخص ما زالوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي بمستوى الأزمة أو أسوأ (المرحلة الثالثة أو أعلى من التصنيف)".