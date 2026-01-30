- 1/2
سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يشهد جني أرباح مستحق – توقعات اليوم – 30-01-2026
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-30 02:32AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول الزوج البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد حتى تلك اللحظة.