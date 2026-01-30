شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 30-01-2025 والان مع بالتفاصيل
2026-01-30 03:12AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انزلق سعر الإيثيريوم (ETHUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليكسر السعر مستوى الدعم المحوري 2,785$، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح ولو بشكل مؤقت من خسائر السعر القادمة.