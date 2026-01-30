الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يشهد تصحيح فني لا يغيّر الاتجاه الصاعد – توقعات اليوم – 30-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط خام برنت يشهد تصحيح فني لا يغيّر الاتجاه الصاعد – توقعات اليوم – 30-01-2026 1/2
  • سعر النفط خام برنت يشهد تصحيح فني لا يغيّر الاتجاه الصاعد – توقعات اليوم – 30-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يشهد تصحيح فني لا يغيّر الاتجاه الصاعد – توقعات اليوم – 30-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-01-30 03:00AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا