سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يصحح من مناطق التشبع الشرائي – توقعات اليوم – 30-01-2026

قفز سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم 153.00، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، مدفوعاً ببدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، ليحاول الزوج بهذا الارتفاع تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، وسط سيطرة موجة هابطة شديدة الانحدار، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب.