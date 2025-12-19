الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 19-12-2025

أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-19 11:42AM UTC

2025-12-19 11:42AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر البتكوين (BTCUSD) من مكاسبه المبكرة لهذا اليوم، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليصل السعر إلى ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك في ظل تحركات السعر بمحاذاة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ما يعزز من قوة تلك المنطقة كمقاومة مفصلية أمام السعر.

محررين الخليج 365

