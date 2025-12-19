- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 19-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-19 11:42AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
مدد سعر البتكوين (BTCUSD) من مكاسبه المبكرة لهذا اليوم، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليصل السعر إلى ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك في ظل تحركات السعر بمحاذاة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ما يعزز من قوة تلك المنطقة كمقاومة مفصلية أمام السعر.