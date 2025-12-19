تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 19-12-2025

مدد سعر البتكوين (BTCUSD) من مكاسبه المبكرة لهذا اليوم، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليصل السعر إلى ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك في ظل تحركات السعر بمحاذاة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، ما يعزز من قوة تلك المنطقة كمقاومة مفصلية أمام السعر.