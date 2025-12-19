- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 19-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-19 11:40AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
ارتفع سعر النفط خام برنت (Brent) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تحركاته ضمن نطاق قناة سعريه فرعية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل عبئاً إضافياً يحول دون تمديد مكاسب السعر في الفترة القادمة، ليحاول السعر بهذا الارتفاع تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.