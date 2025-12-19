تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 19-12-2025

ارتفع سعر النفط خام برنت (Brent) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تحركاته ضمن نطاق قناة سعريه فرعية هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل عبئاً إضافياً يحول دون تمديد مكاسب السعر في الفترة القادمة، ليحاول السعر بهذا الارتفاع تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.