الحوتُ بيتكوين أوين غوندن يصفّي كامل محفظته البالغة 1.3 مليار دولار بينما تُحكم المؤسسات قبضتها على السوق

تام شمس - الخميس 20 نوفمبر 2025 09:36 مساءً - قام أوين غوندن، أحد أغنى حاملي البيتكوين الأوائل، ببيع كامل حيازته من العملة، في وقت يتخلى فيه المستثمرون الأفراد عن السوق بينما تواصل المؤسسات زيادة حصتها من صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة.

المحفظة المعرّفة باسم Owen Gunden لدى منصة Arkham لنمذجة البيانات على السلسلة حوّلت يوم الخميس آخر 2,499 بيتكوين بقيمة 228 مليون دولار إلى منصة تداول العملات المشفرة Kraken.

وبحسب بيانات Arkham، فقد باع غوندن ما مجموعه 11,000 بيتكوين منذ 21 أكتوبر، بقيمة تقارب 1.3 مليار دولار، ما يعني تصفية كامل ممتلكاته من العملة.

تأتي تحركات غوندن وسط مخاوف متزايدة بشأن انتهاء السوق الصاعدة، إذ وصلت ظروف سوق البيتكوين إلى “أكثر مستوياتها هبوطًا” في هذه الدورة. وكانت Cointelegraph قد نقلت في وقت سابق يوم الخميس أن مؤشر Bull Score الصادر عن CryptoQuant انخفض إلى 20/100، أي في نطاق الهبوط الشديد.

صورة: تاريخ رصيد محفظة أوين غوندن خلال ثلاثة أشهر. المصدر: Arkham

غوندن هو ثامن أغنى شخص في عالم التشفير، بثروة تبلغ نحو 561 مليون دولار وفق قائمة Arkham لكبار مليارديرات العملات الرقمية.

كان غوندن واحدًا من أوائل المتداولين في عمليات المراجحة على منصات مثل Tradehill وMt. Gox (قبل انهيارها في 2014)، حيث تداول عشرات الآلاف من البيتكوين، ما جعله يبني ثروته على السلسلة.

حصة المؤسسات في صناديق البيتكوين ترتفع

وفي المقابل، تستمر حصة المؤسسات من صناديق البيتكوين الفورية الأمريكية في الارتفاع لمستويات قياسية، رغم مخاوف التجزئة من انتهاء الدورة الصاعدة.

كتب المحلل Root على منصة X يوم الأربعاء أن ملكية المؤسسات في صناديق البيتكوين ارتفعت إلى 40%.

ويمثل ذلك زيادة كبيرة مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، حيث بلغت النسبة آنذاك 27%، مع امتلاك 1,119 مؤسسة لهذه الصناديق.

وقال Root إن نسبة الـ 40% تستند إلى أحدث تقارير 13-F للمؤسسات، وهي “تقدير محافظ”، لأن المؤسسات التي تقل أصولها عن 100 مليون دولار غير ملزمة بتقديم هذه البيانات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وتشير الأرقام المتزايدة إلى أن المؤسسات تواصل الاحتفاظ بحصصها، رغم عمليات البيع الضخمة من جانب المستثمرين في صناديق البيتكوين، التي أدت إلى تسجيل 2.8 مليار دولار من التدفقات الخارجة خلال نوفمبر، وفق بيانات Farside Investors.