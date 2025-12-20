ما هي أبرز ملامح كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب؟

الرياص - اسماء السيد - بعد 37 عاماً، يعود المغرب ليُضيّف كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية، التي ستنطلق الأحد المقبل، لتكون محط أنظار عشاق الكرة الأفريقية وبطولتها القارية التي تُنظم كل عامين.

في 21 ديسمبر/كانون الأول تُلعب ركلة بداية النسخة 35 للبطولة بلقاء منتخبي المغرب وجزر القُمر الذي يُشارك للمرة الثانية في هذه البطولة، وتمتد المنافسات حتى 18 يناير/كانون الثاني حين يُتوج بطل القارة في العاصمة الرباط.

يرى الصحفي الرياضي عيسى المسمار في حديث مع بي بي سي، أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 ذات أهمية خاصة، لكونها تُقام في المغرب الذي يمتلك خبرة تنظيمية متقدمة وبنية تحتية رياضية حديثة وفق المعايير الدولية.

وتأتي البطولة في ظل تطور ملحوظ في المستوى الفني للمنتخبات الأفريقية، وازدياد عدد اللاعبين المحترفين في كبرى الدوريات العالمية، مما يمنح هذه النسخة طابعاً تنافسياً قوياً واهتماماً إعلامياً واسعاً على المستويين القاري والدولي.

مجموعات البطولة

CAF رسم لكأس أمم أفريقيا

وُزعت فرق البطولة الـ 24 على ست مجموعات بواقع أربعة فرق لكل مجموعة.

المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر.

المجموعة الثانية: مصر، جنوب أفريقيا، أنغولا، زيمبابوي.

المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا.

المجموعة الرابعة: السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا.

المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان.

المجموعة السادسة: ساحل العاج، الكاميرون، الغابون، موزمبيق.

كيف يبدو نظام البطولة؟

AFP via Getty Image محطة قطار في الرباط بها شعار لكأس الأمم الأفريقية 2025

خلال الدور الأول، ستُلعب 36 مباراة في المجموعات الستة، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية رفقة أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثالث.

في الأدوار الإقصائية، ستكون هناك أدوار ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي وأخيراً النهائي، تُلعب فيها المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

أين ستلعب مواجهات أمم أفريقيا؟

AFP via Getty Images يضم الأمير مولاي عبد الله الرياضي (69,500) مقعد

بالانتقال إلى ميادين مباريات البطولة، ستستقبل ست مدن مغربية المباريات على تسعة ملاعب.

في العاصمة الرباط، ستقام المواجهات على أربعة ملاعب، وهي مركب (مجمع) الأمير مولاي عبد الله الرياضي (69 ألف) مقعد، وملعب البريد (18 ألف) مقعد، والملحق الأولمبي لمجمع الأمير مولاي عبد الله (21 ألف) مقعد، ومجمع ولي العهد مولاي الحسن الرياضي (22 ألف) مقعد.

أما في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، سيضيف مجمع محمد الخامس الرياضي (45 ألف) مقعد بعض المباريات.

وستُلعب مباريات في أغادير على ملعب أغادير الكبير (41 ألف) مقعد، ومراكش على ملعب مراكش الكبير (41 ألف) مقعد، وفاس على مجمع فاس الرياضي (35 ألف) مقعد، وطنجة على ملعب طنجة الكبير (75 ألف) مقعد.

يقول المسمار إن استعدادات المغرب لضيافة كأس أمم أفريقيا 2025 تعكس رؤية استراتيجية واضحة للتعامل مع البطولة كمرحلة مهمة ضمن مسار التحضير لاستقبال كأس العالم 2030.

وتشمل هذه الاستعدادات تطوير الملاعب، وتحسين البنية التحتية للنقل والخدمات، واعتماد معايير تنظيمية عالية المستوى، وفق المسمار.

ويرى أن نجاح المغرب في تنظيم البطولة من شأنه أن يعزز ثقة الاتحادين الأفريقي والدولي في قدرة المغرب على استقبال الأحداث الرياضية الكبرى.

من هي أكثر المنتخبات تتويجاً؟

AFP via Getty Images منتخب مصر يحتفل بكأس أمم أفريقيا 2008 في أكرا

يتسيد منتخب مصر فرق القارة في البطولة، بصفته المنتخب الأكثر تتويجاً بواقع 7 ألقاب، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 ألقاب، ثم غانا بـ 4 ألقاب، ثم نيجيريا بـ 3 ألقاب وساحل العاج بـ 3 ألقاب.

وتتميز البطولة بطولة 2025، بأن نصف الفرق المشاركة سبق لها التتويج باللقب القاري.

من هي أكثر فرق البطولة مشاركة؟

من بين الفرق المتأهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025، يعد منتخب مصر الأكثر مشاركة بواقع 27 مرة الذي يملك الرقم القياسي في عدد المباريات الملعوبة أيضاً في تاريخ البطولة وهو 107.

أما أقل المنتخبات البطولة مشاركة هي جزر القمر وبوتسوانا بمشاركتين لكل منتخب.

أما المفاجأة، هي غياب منتخب غانا عن البطولة، بعد مشاركته في 24 بطولة سابقة.

المفارقة أن منتخب "النجوم السوداء" اجتاز التصفيات الأفريقية وتأهل لكأس العالم، لكنه أخفق في التصفيات المؤهلة للبطولة الأفريقية.

الكرة الرسمية "إيتري"

Getty Images "إيتري" الكرة المخصصة لكأس أمم أفريقيا 2025

ستُلعب 52 مباراة في البطولة، بكرة مخصصة لها أُطلق عليها اسم "إيتري".

و"إيتري" تعني "نجمة" بالأمازيغية، في إشارة إلى نجمة علم المغرب.

الكرة الرسمية تتضمن زخرفة هندسية مستوحاة من الزليج المغربي (نوع من الفسيفساء المصنوعة التي تميز ثقافة المغرب)، وتحمل نجمة مركزية وخطوطاً متدفقة وأشكال بتلات الأزهار وتناظراً دائرياً.

وترمز النجمة إلى الطموح والنور والسعي نحو التميز، وتمثل أشكال البتلات الاحتفال والنمو والروح الاحتفالية التي تميز البطولة، ويعكس التناظر الدائري وحدة المنتخبات المشاركة في البطولة، وفق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

من هو "أسد"؟

CAF "أسد" هو التميمة الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2025

"أسد" هو التميمة الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2025، واستُلهم "أسد" من الأسد الأطلسي، وهو الرموز الوطنية في المغرب.

ووفق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فإن "أسد" شخصية موحدة وذات قوة في مختلف أنحاء القارة، ويعبر الاسم عن القوة والفخر والأصالة الثقافية، وهي قيم تلامس مشاعر الجماهير في المغرب وأفريقيا بأسرها.

وسيلعب "أسد" دوراً في تعزيز تفاعل الجماهير داخل الملاعب ومناطق المشجعين، وسيدعم الحملات التسويقية والترويجية عالمياً.

من أبرز نجوم البطولة؟

سيكون عشاق البطولة على موعد مع متابعة مجموعة من نجوم القارة السمراء، الذين ينشطون في دوريات عالمية وأفريقية مميزة.

وستنتظر الجماهير متابعة عروض المصريين محمد صلاح وعمر مرموش، والنيجيريين فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان، والمغربيين أشرف حكيمي وبراهيم دياز.

وكذلك الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي والكاميروني بريان مبويمو والجزائري رياض محرز، والغابوني بيير-إيميريك أوباميانغ، والسنغالي ساديو ماني، والعاجي فرانك كيسي.

ويتوقع الصحافي الرياضي عيسى المسمار تألق مجموعة من اللاعبين الشباب الذين سيمثلون الجيل الجديد لكرة القدم الأفريقية.

ما هي الفرق المرشحة لإحراز لقب البطولة؟

يُشارك منتخب ساحل العاج في البطولة وهو حامل للقب ولا يمكن استبعاده من المنافسة، فيما يُقدم منتخب المغرب نفسه كمرشح قوي يضم عناصر مميزة ويلعب على أرضه وبين جماهيره.

وتبرز منتخبات نيجيريا والسنغال والكاميرون ومصر والجزائر، كفرق غالباً ما تكون حاضرة في الأدوار المتقدمة للبطولة بفضل خبرتها وتاريخها ونجومها المتفوقين فنياً.

CAF منتخب ساحل العاج يدخل البطولة وهو حامل للقب كأس أمم أفريقيا 2023

يرى الصحفي الرياضي عيسى المسمار عبر بي بي سي، أن المنافسة على اللقب ستكون مفتوحة بين منتخبات بارزة، في مقدمتها منتخب المغرب، الذي سيخوض البطولة مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب حالة الاستقرار الفني التي يعيشها في السنوات الأخيرة.

ويبرز منتخبا السنغال ونيجيريا كمرشحين بارزين بفضل امتلاك عناصر ذات جودة عالية وخبرة قارية كبيرة، إضافة إلى منتخب مصر صاحب التاريخ الأبرز في المسابقة، والجزائر وساحل العاج بفضل المقومات الفنية التي تؤهل المنتخبين للمنافسة بقوة على اللقب، بحسب المسمار.