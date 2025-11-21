لاعب الهلال “ياسين بونو” يتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا في 2025

تُوج حامي عرين أسود الأطلس وفريق الهلال، ياسين بونو، بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا، بعد عام استثنائي 2025، قدم فيه مستويات رائعة مع فريقه والمنتخب المغربي.وتسلم بونو، الفائز بجائزة أفضل حارس في دوري روشن السعودي الشهر الماضي، الجائزة في حفل “الكاف” الذي أقيم بمسقط رأسه في عاصمة بلاده الرباط . وهذه هي المرة الثانية التي يخطف فيها بونو اللقب القاري، ليؤكد هيمنته على خانته في أفريقيا.

وجرى تكريم بونو نظير دوره الحاسم في قيادة المنتخب المغربي للتأهل إلى مونديال 2026 (حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات وتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة)، بالإضافة إلى أدائه البطولي مع الهلال في كأس العالم للأندية في يونيو ويوليو الماضيين.وقال بونو لحظة استلام الجائزة: “أشكر المغرب على هذا الحفل الرائع، والحراس الذين نافسوني هم أيضاً جيدون.

وأوجه شكري لكل زملائي، سواء في المنتخب أو النادي؛ فلولاهم لما كان سهلاً الفوز بجائزة فردية كهذه.

وأهدي هذا اللقب للشعب المغربي الداعم لنا دائماً، ولعائلتي وأصدقائي.. وعاش المغرب.”

ويرتبط بونو بعقد طويل مع الهلال ابتدأ منذ أغسطس 2023، وجُدّد حديثًا ليمتد حتى 2028. وجرى تقديمه يومذاك في حفل التقديم نفسه للاعب البرازيلي نيمار جونيور ومواطنه مالكوم، خلال مباراة أمام الفيحاء.

