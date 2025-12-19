اعتراف صادم لليوناردو دي كابريو… هذا ما كشفه

دبي - فريق التحرير: كشف النّجم العالميّ ليوناردو دي كابريو عن حقيقة صادمة لمحبيه، إذ لم يشاهد حتّى الآن فيلم Titanic الّذي انطلق به إلى الشّهرة قبل نحو ثلاثة عقود. وفي مقابلة مع الممثّلة جنيفر لورنس ضمن برنامج Actors on Actors من Variety وCNN، سألته عن مشاهدته للفيلم الشّهير من إخراج جيمس كاميرون، فأجاب بصدق وجرأة: “لا، لم أشاهده منذ ذلك الوقت.”

رغم أن Titanic أصبح أحد أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات على الإطلاق، اعتبره دي كابريو مع زميلته كيت وينسلت تحدّيًا كبيرًا، لكونها كانت أول تجربة تجارية كبيرة لهما بعد سنوات من العمل في السّينما المستقلّة والمنخفضة الميزانيّة. وأوضح النّجم:

“كان Titanic في جزء كبير منه تجربة لنا أنا وكيت. لقد قدّمنا كل تلك الأفلام المستقلّة، وأعجبت بأدائها كممثّلة، وقالت “لنقم بها معًا، يمكننا ذلك”. فعلناها وأصبحت شيئًا لم نتخيّله أبدًا.”

واعترف دي كابريو بأنّه كان يشعر بالقلق من الانزلاق نحو صياغة السّينما التّجارية فقط، وأن يُختزل دوره كـ”نجم رومنسيّة” في أفلام ترفيهيّة بحتة، مؤكّدًا أنّه أراد الحفاظ على مساره الفنّيّ الأصليّ: “لم نتخيّل أبدًا أن يكون ما حدث بهذا الشّكل، فقلت: “حسنًا، دعونا نبطئ قليلًا ونعود إلى ما كنّا ننوي فعله في البداية”.

وقد أذهل هذا الاعتراف محبّي Titanic على وسائل التّواصل الاجتماعيّ، إذ يصعب عليهم تصديق أنّ ممثلًا بهذا المستوى لم يشاهد هذا الفيلم التّاريخيّ.

وأوضح دي كابريو أنّه لا يشاهد عادةً أفلامه الخاصّة، إلّا أنّ هناك مخرجًا واحدًا تمكن من جعله يشاهد نفسه على الشّاشة أكثر من مرّة، وهو مارتن سكورسيزي، إذ قال في مقابلة مع مخرج فيلمه One Battle After Another، بول توماس أندرسون:

“نادرًا ما أراجع أفلامي، لكن هناك فيلم شاهدته أكثر من غيره، وهو The Aviator. ببساطة لأنّه كان لحظة خاصّة جدًّا بالنّسبة لي، بعد أن عملت مع مارتن على Gangs of New York وحملت كتابًا عن هوارد هيوز لمدة عشر سنوات.”

وليس سرًّا أنّ دي كابريو مولع بأفلام سكورسيزي، إذ أعرب مرارًا عن إعجابه بأعمال مثل Taxi Driver وGoodfellas الّتي يعتبرها من أكثر الأفلام مشاهدة في حياته لأنّه مفتون بها.