تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 21-11-2025

واصل سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد تشكيل دايفرجنس سلبي عليها ما أضفى المزيد من الزخم السلبي المحيط بالزوج، خاصة في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير.