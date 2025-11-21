الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 21-11-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 21-11-2025 1/2
  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 21-11-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 21-11-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-11-21 10:53AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استمر سعر الإيثيريوم (ETHUSD) في الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل السعر إلى مستهدفنا الصباحي عند الدعم 2,685$، وذلك مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من هيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا